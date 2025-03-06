Barry Ferguson: Mourinho gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a Kadıköy'de 3-1 kaybetti.

İskoç ekibinin teknik direktörü Barry Ferguson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİLERDEN BİRİ"

Jose Mourinho'ya övgülerde bulunan Ferguson, "Adanmışlık, istek ve zaman zaman oynadığımız futbol çok iyiydi. Unutmamalıyız ki, henüz turun ilk yarısındayız çünkü Fenerbahçe gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri olan Mourinho sahip." dedi.

"MOURINHO'YU ALT ETTİM DİYEMEM"

Mücadeleyi değerlendiren teknik adam, "Çocuklarla gurur duyuyorum çünkü bu sezon çok şey atlattılar. Büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Önümüzdeki Perşembe için hazır olmamız gerekiyor ve size bir şey söyleyeyim, onları hazırlayacağım. Mourinho'yu alt ettiğimi söyleyemem. Bize sonuç getireceğini düşündüğüm bir yol izledik ve bunun için sadece bir saat harcadık. Bilgiyi aldılar ve gurur duyulacak bir performans sergilediler." ifadelerini kullandı.

"BU GECENİN TADINI ÇIKARACAĞIZ"

İptal edilen golleri ile ilgili de konuşan Ferguson, "Birkaç golünüz iptal edildiğinde kendiniz için üzülebilirsiniz ama biz devam ettik ve üçüncü golü bulduk. Ibrox'ta bu sezon biraz sorun yaşadık ama bu gecenin tadını çıkaracağız ve ardından bu sorunu çözmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.