İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bart Verbruggen: Bir puan bir puandır, yolumuza devam ediyoruz
Spor

Bart Verbruggen: Bir puan bir puandır, yolumuza devam ediyoruz

Hollandalı kaleci Bart Verbruggen, 0-0 biten Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2024 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
Bart Verbruggen: Bir puan bir puandır, yolumuza devam ediyoruz
ABONE OL

EURO 2024'te Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda'nın genç file bekçisi Bart Verbruggen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bart Verbruggen karşılaşmayla ilgili, "Karışık duygular yaşıyoruz. Elbette maçı kazanamadığınız için hayal kırıklığına uğruyorsunuz çünkü her maçı kazanmak istersiniz, özellikle de Fransa gibi iyi bir rakibe karşı.' dedi.

Sözlerine devam eden genç eldiven, 'Ama öte yandan, gol yemediğimiz bir maç oldu. Bir puan bir puandır, yolumuza devam ediyoruz. Sanırım iki kurtarış yaptım. Geri kalanında tüm takımın emeği var. Orta saha ve hücum oyuncuları da bize çok yardımcı oldular. Bence bugün 'kazanamıyorsan kaybetme' durumu söz konusuydu." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.