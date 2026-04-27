Bartuğ Elmaz: Biraz dezavantajımız var

Fatih Karagümrük futbolcusu Bartuğ Elmaz, 0-0 sona eren Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, "Bu tip maçlar bizim için çok önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, iyi mücadele ettik. Özellikle ilk yarıda iyi bir oyunumuz vardı. İkinci yarıda biraz sıkıntılar yaşadık ama 1 puan da bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Bartuğ, "Biraz dezavantajımız var ancak önümüzde daha 3 maç bulunuyor. En iyi şekilde hazırlanıp ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz." ifadeleriyle sözlerine son verdi.