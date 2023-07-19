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Spor

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaşmaya vardığı Bartuğ Elmaz sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertliler, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ve kulübü ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.

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