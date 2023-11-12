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Spor

Bartuğ Elmaz: Lideriz ve mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken, sarı lacivertli oyuncular Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo maçın ardından açıklamalar yaptı.

12 Kasım 2023 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Bartuğ Elmaz: Lideriz ve mutluyuz
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklama yaptı.

Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz." dedi.

Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Miguel Crespo'da açıklamalar yaptı.

Miguel Crespo yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik." dedi.

Crespo ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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