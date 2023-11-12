Bartuğ Elmaz: Lideriz ve mutluyuz

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklama yaptı.

Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz." dedi.

Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Miguel Crespo'da açıklamalar yaptı.

Miguel Crespo yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik." dedi.

Crespo ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.