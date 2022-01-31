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Spor

Bartuğ Elmaz Marsilya'ya imzayı attı! Galatasaray takımda tutamadı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya imza atmak için Fransa'ya gitti. Genç yıldız adayı Bartuğ Elmaz 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:25
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Galatasaray'ın genç futbolcularından Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1'e adım atıyor.

18 yaşındaki Bartuğ, takımın izinli olduğu günde Marsilya'ya imza atmak için yola çıktı. Sezon sonunda Fransız kulübüne katılacak Bartuğ Elmaz, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray U19 takımından A takıma yükselen genç orta saha, Süper Lig'de ilk maçına 2020/21 sezonunda Göztepe karşısında çıktı.

Bu sezon U19'da 8 maça çıkan Bartuğ, 3 gole imza attı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son bölümde oyuna girmişti.

Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

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