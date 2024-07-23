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Spor

Bartuğ Elmaz: Mourinho hocamızdan çok şey öğreneceğiz

Fenerbahçe'de forma giyen genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Lugano maçından önce görüşlerini aktardı.

23 Temmuz 2024 Salı 21:01 - Güncelleme:
Bartuğ Elmaz: Mourinho hocamızdan çok şey öğreneceğiz
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Bartuğ, "Her zaman olduğu gibi taraftarlarımız bugün yine full gelmişler. Bu kadar taraftarı bekliyorduk. Her deplasmanda bizim yanımızdalar. Her yer Sarı-lacivert. Tabii ki rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Hem hücum hem de savunmada ona göre çalışmaları yaptık. Bugün buraya kazanmaya geldik. Kazanıp evimize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"HOCAM BANA GÜVENDİ"

Jose Mourinho'nun kendisine güvendiğini söyleyen Bartuğ Elmaz, "Çok yoğun bir kamp süreci gerçekleştirdik. Çok yoğun çalıştık. Hocam da bana güvendi, bana şans verdi. Şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Kendi açımdan mutluyum. Ama daha çok geliştireceğim yönler var. Onların üstüne çalışıyorum. Hocam şans verirse en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Mourinho hocamızdan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. İnşallah çok kez forma şansı bulurum." ifadelerini kullandı.

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