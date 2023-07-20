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Spor

Bartuğ Elmaz, resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Bartuğ Elmaz, resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Bartuğ. Orta saha oyuncumuz Fenerbahçe'ye transfer oldu." ifadeleri kullandıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

BARTUĞ ELMAZ'DAN İLK AÇIKLAMALAR

"Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur."

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