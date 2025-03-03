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Spor

Bartuğ Elmaz'dan Jose Mourinho itirafı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Maribor'a kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Bartuğ Elmaz'dan Jose Mourinho itirafı
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Slovenya Ligi ekibi Maribor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz, teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Mourinho ile yakın iletişimde olduğunu vurgulayan Elmaz,"Mourinho, her maçtan sonra bana bir mesaj gönderiyor. Maribor formasıyla ilk golümü Celje'ye attığımda beni tebrik etti ve bu konuda biraz şakalaştık. O harika bir teknik direktör ve ondan çok şey öğrenmek istiyorum. Aynı şekilde şu anda Maribor'da antrenörüm olan Bostjan Cesar'dan da çok şey öğrenmek istiyorum" dedi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Sarı-Lacivertli takımda ön libero oyuncu Bartuğ Elmaz, Maribor'da sezon sonuna kadar forma giyecek.

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