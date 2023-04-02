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Spor

Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı Fransa'da da peşini bırakmadı

Galatasaray alt yapısından yetişen Bartuğ Elmaz, geçen sezon devre arasında Fransa devi Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Pek fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu son dakikalarda oyuna girmek üzereyken maç bitince maça dahil olamamıştı. Genç oyuncu Galatasaray'da forma giyerken aynı olayı Fatih Terim döneminde de yaşamıştı.

Fanatik2 Nisan 2023 Pazar 13:44 - Güncelleme:
Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı Fransa'da da peşini bırakmadı
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Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceği parlak olarak gösterilen Bartuğ Elmaz, geçen sezonun devre arasında istediği sözleşme şartlarını alamadığı gerekçesiyle Sarı-kırmızılı kulübe imza atmamış ve sezon sonunda serbest kalmayı tercih etmişti.

MARSİLYA'YA 4 YILLIK İMZA

Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1'de Igor Tudor'un çalıştırdığı ve Cengiz Ünder'in forma giydiği Marsilya'ya imza atmıştı. Bartuğ, kulübüyle 2026 yazına kadar geçerli sözleşme yapmıştı.

ŞANS BULAMIYOR

Bartuğ Elmaz bu sezon Marsilya A takımında şans bulmakta zorlanıyor. Fransa Kupası'nda 4 dakika süre alan Bartuğ ligde ise şans bulamadı. Marsilya B takımı ile 5. lige denk gelen turnuvada 5 maçta 402 dakika sahada kalan Elmaz, 2 gol atma başarısı gösterdi.

LİGDE İLK KEZ OYNAYACAKKEN BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın Montpellier ile oynadığı lig maçında kendisine kadroda yer buldu. 1-1 biten maçın uzatma anlarındalgor Tudor, genç futbolcusunu oyuna sokmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayıp kenarda bekleyen Bartuğ, oyun durmadığı için maça dahil olamadı. Zirve yarışında yara alan Marsilya'da Cengiz Ünder de 59. dakikada oyuna girdi. 20 yaşındaki futbolcu Fransa Ligue 1'deki ilk maçına çıkma fırsatını kaçırmış oldu.

GALATASARAY'DA DA BENZER OLAY YAŞAMIŞ, FATİH TERİM TESELLİ ETMİŞTİ

Bartuğ Elmaz, Galatasaray forması giyerken de benzer bir olay yaşamıştı. 2020/21 sezonunda Türkiye Kupası'nda Darica Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın son anlarında genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı oyuna sokmaya karar verir. Hazırlıklarını

tamamlayan Bartuğ kenarda beklerken oyun durmamış ve genç oyuncu maça girememişti.

Bunun üzerine Fatih Terim kollarını iki yana açıp 'Ben ne yapayım' demiş ve kulübeye geri dönen futbolcusunu sarılarak teselli etmişti.

Terim maçın ardından da olayla ilgili; "Bartuğ Elmaz'ın da oynamasını isterdim ama nasip olmadı. Yarın öbür gün inşallah o formayı alacak ve üzerinden hiç çıkarmayacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

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