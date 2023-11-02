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Spor

Bas Dost'tan sevenlerini üzen açıklama

AZ Almaar maçında kalp krizi geçiren NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost, futbola ara verdiğini açıkladı.

2 Kasım 2023 Perşembe 19:37 - Güncelleme:
Bas Dost'tan sevenlerini üzen açıklama
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Bas Dost yaptığı açıklamada, "Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Alkmaar doktorlarına minnettarım." dedi.

Futbola ara verdiğini açıklayan Dost, "Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek. Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Eredivisie'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost kalp krizi geçirdi.

Mücadelenin 89. dakikası oynanırken Hollandalı oyuncu Bas Dost, orta sahada bir anda yere yığılmış ve sağlık ekipleri Hollandalı oyuncu için ilk müdahalede bulunmuştu.

Bas Dost'un bu anlarda kalp krizi geçirdiği, kalbinin durmuş olabileceği ancak saha içindeki müdahaleyle hayata döndüğü öne sürüldü.

Yaklaşık 5 dakika süren ilk müdahalenin ardından Bas Dost, ambulans ile hastaneye kaldırılmış, stadyumda yapılan anonsla birlikte karşılaşmanın ertelendiği belirtilmişti.

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