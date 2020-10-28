28 Ekim 2020 Çarşamba 19:49 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:57

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında Fransa'nın Paris Saint Germain takımını konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan Fransız temsilcisi 2-0 galip ayrıldı. PSG'nin golleri Moise Kean'den geldi.

Temsilcimiz karşılaşmada kora kor bir mücadele sergilerken aldığı bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlup ayrılmış oldu.



İlk 11'ler...

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Kurzawa'ya faul yapana Crivelli sarı kart gördü.

7. dakikada Mbappe sol çaprazdan topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top, kaleci Mert'te kaldı.

9. dakikada İrfan Can'ın uzak mesafeden sert şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı..

16. dakikada Crivelli'nin pasıyla PSG ceza yayında topla buluşan Visca'nın sert ve yerden şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada Di Maria, Başakşehir ceza yayında topu önünde buldu, düzeltti ve sol ayak içiyle falsolu bir şut çıkardı ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

20. dakikada Visca sağdan ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu kale sahasına doğru çevirdi ancak Kimpembe tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Rafael'in ceza sahası dışından, sağ çaprazdan sett şutunda kaleci Navas topu çeldi.

26. dakikada PSG'de sakatlanan Neymar'ın yerine Sarabia oyuna girdi.

38. dakikada İrfan Can'ın pasıyla PSG ceza yayının 1-2 metre gerisinde topla buluşan Visca'nın şutun top yandan dışarı çıktı.

Hakem ilk yarının sonuna en az iki dakika ekledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

2. YARI

49. dakikada Kean'e faul yapan Epureanu sarı kart gördü.

52. dakikada sağdan topla ceza sahasına giren Visca'nın yerden kale sahasına doğru ortasında Danilo topu uzaklaştırıyor.

54. dakikada Başakşehir'de Mehmet Topal sarı kart görüyor.

57. dakikada Başakşehir kontratağında, Visca kendi sahasından aldığı topu PSG ceza yayına kadar sürdü ve sert bir şut çekti ancak Navas topu çeldi.

63. dakikada Başakşehir'de Bolingoli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım oyuna girdi.

GOL! 64. dakikada Moise Kean kafa vuruşuyla PSG'yi öne geçiren golü atıyor! 0-1

67. dakikada Deniz Türüç'ün PSG kalesini sol çaprazdan gören bir noktadan ve yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı frikikte top az farkla üstten dışarı çıktı.

68. dakikada Mehmet Topal'ın yerine Demba Ba oyuna girdi.

70. dakikada Başakşehir rakip ceza sahasında üst üste çok önemli fırsatlar buldu. Yaşanan karambolde İrfan Can ve Crivelli bir türlü topu kaleye yollayamazken sol çaprazdan Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Navas topu çeldi.

73. dakikada PSG'de Di Maria ve Florenzi oyundan çıktı, Rafinha ve Kehrer ve oyuna girdi.

GOL! 79. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Kehrer'in pasında kale alanı içindeki Mbappe'nin dokunduğu topu arka direkte kontrol eden Moise Kean dönerek vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2

81. dakikada Başakşehir'de Crivelli ve Deniz Türüç'ün yerine Aleksic ve Giuliano'ya oyuna girdi.

82. dakikada Kehrer, Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

86. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan PSG ceza sahasına ortasında ön direkte Aleksic kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

87. dakada Gueye ve Bakker oyuna giriyor, Herrera ve Kurzawa oyundan çıkıyor.

90. dakikada Başakşehir ceza yayından Rafinha'nın şutunda kaleci Mert topu çeldi.



Hakem maçın sonuna en az 4 dakika ekliyor.

Ve maç sona erdi. PSG, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.