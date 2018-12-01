Başakşehir: 0 Sivasspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Demir Grup Sivasspor'da golü 35. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon iç sahadaki ilk kez bir Süper Lig maçından puansız ayrıldı. Ayrıca ev sahibi ekip sahasındaki bir Süper Lig maçında 294 gün sonra mağlubiyet aldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puanda kalırken, Sivasspor puanını 18'e çıkardı

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise gelecek hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.