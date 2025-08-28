İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1583
  • EURO
    48,0977
  • ALTIN
    4519.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir 3 golle mağlup! Avrupa serüveni son buldu
Spor

Başakşehir 3 golle mağlup! Avrupa serüveni son buldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşı karşıya geldiği Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Haber Merkezi28 Ağustos 2025 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Başakşehir 3 golle mağlup! Avrupa serüveni son buldu
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden turuncu lacivertliler, rövanşta da deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve toplam skorda 5-2'lik sonuçla Konferans Ligi defterini kapattı.

Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Selke kaydetti. Universitatea Craiova'nın golleri ise Cicaldau, Baiaram ve Nsimba'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.

9. dakikada Universitatea Craiova beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.