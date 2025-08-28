UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden turuncu lacivertliler, rövanşta da deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve toplam skorda 5-2'lik sonuçla Konferans Ligi defterini kapattı.

Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Selke kaydetti. Universitatea Craiova'nın golleri ise Cicaldau, Baiaram ve Nsimba'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.

9. dakikada Universitatea Craiova beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.