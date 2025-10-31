İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,058
  • EURO
    48,5319
  • ALTIN
    5402.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, 90. dakikada 3 puanı kaptı
Spor

Başakşehir, 90. dakikada 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi31 Ekim 2025 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Başakşehir, 90. dakikada 3 puanı kaptı
ABONE OL

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov attı.

Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez sahasında kazandı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 13 puana yükseldi. Kocaelispor, 11 puanda kaldı.

ELDOR SHOMURODOV, SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE ORTAK OLDU

Başakşehirli Eldor Shomurodov, Kocaelispor karşısında 90+1. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarakk Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Özbek oyuncu böylece gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu sayıları eşitledi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov penaltıdan kaydederken, Süper Lig'de 7 gole ulaştı. Özbek futbolcu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitledi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.