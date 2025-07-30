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Spor

Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti
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RAMS Başakşehir, Rus temsilcisi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abbosbek Fayzullaev, CSKA formasıyla geçen sezon lig ve kupada 39 maçta 3 gol kaydetti.

RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev, oldu.

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