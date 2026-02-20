İSTANBUL 18°C / 7°C
Spor

Başakşehir, Alanyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

AA20 Şubat 2026 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Başakşehir, Alanyaspor deplasmanında
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, ligde 33 puanla 6. basamakta yer alıyor. Geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Corendon Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 26 puan toplayarak 10. sırada kendine yer buldu. Turuncu-yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 5 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

  • Trendyol Süper Lig
  • RAMS Başakşehir
  • Alanyaspor konuk

