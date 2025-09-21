Başakşehir-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Başakşehir, 29. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, 51. dakikada Uchenna Ogundu ile durumu 1-1'e getirdi.

Başakşehir'de ilk golü atan Shomurodov, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Yeni teknik direktörü Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir (5 maç) 6, Alanyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.