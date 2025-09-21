İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
Spor

Başakşehir-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 19:22 - Güncelleme:
Başakşehir-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
ABONE OL

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Başakşehir, 29. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, 51. dakikada Uchenna Ogundu ile durumu 1-1'e getirdi.

Başakşehir'de ilk golü atan Shomurodov, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Yeni teknik direktörü Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir (5 maç) 6, Alanyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.