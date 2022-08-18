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Spor

Başakşehir - Antwerp | CANLI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Belçika'nın Antwerp takımını konuk ediyor. Başakşehir - Antwerp maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

18 Ağustos 2022 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

BAŞAKŞEHİR: 0 - ANTWERP: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka

Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, De Laet, Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp, Nainggolan, Vines, Gerkens, Frey

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