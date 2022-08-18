UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
BAŞAKŞEHİR: 0 - ANTWERP: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka
Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, De Laet, Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp, Nainggolan, Vines, Gerkens, Frey