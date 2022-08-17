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Spor

Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Antwerp'i konuk edecek. Peki Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

MESUT ÖZİL UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek.

İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

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