Başakşehir, Atabey Çiçek'i kiralık gönderdi

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki santrforu c'i 1. Lig takımı Bandırmaspor'a kiraladığını açıkladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada ise Atabey ile satın alma opsiyonlu olmak üzere 1 yıl kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.