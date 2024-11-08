Başakşehir, Avrupa'da puanla tanıştı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi.

HEMEN CEVAP VERDİ

Başakşehir, Kopenhag'ın 79. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Kopenhag'da ilk golü atan Amin Chiakha 84'te de fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı olan Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı. Kopenhag, 2 puana yükseldi.

Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

73. dakikada ceza sahasına sokulan Berkay'ın pasında sağ kanatta Deniz'in şutu üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Mattsson'un şutunda top kaleci Muhammed çeldi. Dönen topla buluşan Chiakha meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

80. dakikada savunma ile kalecinin hatasını iyi değerlendiren Piatek topu boş ağlara gönderdi. 1-2

83. dakikada Lopez'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Chiakha kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia

Kopenhag: Trott, Huescas (Gocholeishvili dk. 46), Gabriel, Diks, Lopez, Clem (Larsson dk. 73), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Claesson dk. 46), Mattsson, Onugkha (Cornelius dk. 60, Chiakha dk. 76)

Yedekler: Theo Sander, Runarsson, Garananga, Hojer, Achouri

Teknik Direktör: Jacob Neestrup

Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Ba (Hamza Güreler dk. 46), Opoku, Lima, Berkay (Ömer Ali Şahiner dk. 86), Onur (Crespo dk. 86), Berat, Keny, Davidson (Deniz Türüç dk. 61), Figueiredo (Piatek dk. 71)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Emre Kaplan, Serdar Gürler, Pelkas, Metin Emre Karaal

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Chiakha (dk. 79 ve 83) (Kopenhag), Keny (dk. 26), Piatek (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Diks, Lopez, Onugkha (Kopenhag), Ba, Berat, Davidson, Deniz Türüç, Lima, Piatek (Başakşehir)