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Spor

Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, TFF 2. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Ayberk Kaygısız'ı renklerine bağladığını açıkladı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Başakşehir, Ayberk Kaygısız'ı renklerine bağladı
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Medipol Başakşehir, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Kulübü'nde forma giyen Ayberk Kaygısız ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

AYBERK KAYGISIZ'IN BALIKESİRSPOR PERFORMANSI

Ayberk Kaygısız, bu sezon formasını giydiği Balıkesirspor'da şu ana kadar 22 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1525 dakika süre alan 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 3 golle skora etki etti.

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