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Spor

Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alıyor

Medipol Başakşehir, Mısır'ın Pyramids takımından kiraladığı Azubuike'nin bonservisini alarak yeni sezonun ilk transferini yapacak.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:34
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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir bir yanda da yeni sezonun kadrosunu planlıyor. Turuncu-lacivertliler, sezon başında Mısır'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan Azubuike'nin bonservisini almayı planlıyor. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.8 milyon euro.

Bu sezon turuncu lacivertli takımla toplamda 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.

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