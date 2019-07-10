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Başakşehir, Azubuike’yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Nijeryalı futbolcu Azubuike'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

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Medipol Başakşehir, Nijeryalı futbolcu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
 
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
 
“Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
 
Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”
 

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