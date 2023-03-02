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Spor

Başakşehir, Berkay Aydoğmuş'u transfer etti

Eşin Group Nazilli Belediyespor'da 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş'un Süper Lig takımlarından Başakşehir ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, genç oyuncu takımdan ayrıldı.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Başakşehir, Berkay Aydoğmuş'u transfer etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'a 2018 yılında katılan ve kulübün değişik alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2021-2022 sezonunda profesyonel futbol hayatına başlayan 19 yaşındaki orta saha mevkiinde görev alan genç futbolcu Berkay Aydoğmuş, siyah-beyaz renkler altında son antrenmanına katıldı. Genç futbolcu, gerçekleştirilen antrenmanda takım arkadaşlarına veda etti. Teknik Direktör Mesut Toros ve oyuncular, Berkay'ı uğurladı.

Takım ile birlikte antrenmana katılan Berkay'a futbolcular ve teknik direktör Toros "hoşçakal" dedi. Teknik Direktör Mesut Toros, "Son yapılan görüşmeler sonrasında transferi konusunda Süper Lig temsilcisi İstanbul Başakşehir ile anlaşma sağlandığını öğrendik. Kulübümüz alt yapısından yetişip Süper Lig'e yükselen bir kardeşimiz oldu. Kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Kendisinin yetişmesi başta olmak üzere transferinde emeği olan herkesin hakkını helal etmesini dileyen Berkay Aydoğmuş da, "5 sene önce kapısından girdiğim kulübümden daha büyük hedefler için ayrılıyorum. A takıma yükseldiğim günden beri bana abilik kardeşlik yapan herkese çok teşekkür ederim. Belki gidiyorum ama bir yanım hep burada Nazilli' de olacak" diye konuştu.

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