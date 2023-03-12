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Spor

Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Başakşehir'in evinde oynayacağı Beşiktaş maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

IHA12 Mart 2023 Pazar 13:25 - Güncelleme:
Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Aleks Taşcıoğlu bulunacak.

TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR KARŞILAŞMASININ VAR'I MUSTAFA İLKER COŞKUN

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında günün diğer karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Cihan Aydın olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Alper Ulusoy ve Hakan Yemişken eşlik edecek.

  • Başakşehir-Beşiktaş
  • Serkan Tokat

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