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Spor

Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Breidablik karşısında UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada... Peki Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki maça tur için avantajlı çıkıyor.

İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Medipol Başakşehir'in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Turuncu-lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil ve Nacer Chadli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

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