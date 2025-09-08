İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Başakşehir, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

8 Eylül 2025 Pazartesi 11:41
Başakşehir, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.

