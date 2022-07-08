İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2022 Cuma / 9 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2871
  • EURO
    17,6277
  • ALTIN
    968.43
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Chouiar'ı kadrosuna kattı
Spor

Başakşehir, Chouiar'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 21:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun imza törenine asbaşkan Mesut Altan'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.