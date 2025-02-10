İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0018
  • EURO
    37,1725
  • ALTIN
    3362.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Davidson'un Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu
Spor

Başakşehir, Davidson'un Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu

Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'un Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

IHA10 Şubat 2025 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Başakşehir, Davidson'un Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu
ABONE OL

Başakşehir, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor. Geçtiğimiz sene kış transfer döneminde kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcu Davidson'un Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Davidson Pereira! Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla 33'ü Trendyol Süper Lig, 12'si UEFA Konferans Ligi ve Elemeleri, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 48 maçta görev yaparken, 9 gol katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.