28 Kasım 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:17

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Başakşehir - Denizlispor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İbrahim Bozbey yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Malok. Müsabakanın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu otururken, AVAR ise Oğuzhan Uğurlu bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Deniz, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Visca, Demba Ba

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

BAŞAKŞEHİR: 1 - DENİZLİSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)



- Karşılaşmada başladı...

1. dakikada Sacko'nun sağdan Başakşehir ceza sahasına ortasında topa kimse dokunamıyor.

5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde, Mustafa Yumlu kafayla topu uzaklaştırıyor.

GOL! 11. dakikada Chadli'nin derinlemesine gönderdiği pasla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, ceza alanına girerken sağ çaprazdan yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı. Başakşehir 1-0 önde...