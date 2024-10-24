Başakşehir deplasmanda farklı yenildi

Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Albert Riera'nın çalıştırdığı Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi.

Slovenya'nın Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta Celje'nin gollerini 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seslar, 51 ve 77. dakikalarda ise Armandas Kucys kaydetti.

Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Dimitrios Pelkas atarken, teknik direktör Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına çıktı.

EN FARKLI MAĞLUBİYET TEKRARLANDI

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, tarihindeki en farklı Avrupa kupaları mağlubiyetini yinelemiş oldu. Başakşehir, daha önce 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da boynu bükük ayrılan Başakşehir 0 puanda kalırken, Celje puanını 3'e yükseltmiş oldu.

Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag ile karşılaşırken, Celje deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

ATAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Rapid Wien ile oynadıkları ilk maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Onur Ergün ve Kemen'in yerine Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev verdi.

Atan, Celje karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Lucas Lima, Kemen, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.

Başakşehir'de sakatlığı süren Serdar Gürler ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.

ANKARA İÇİN SİYAH BANT

RAMS Başakşehirli futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Celje maçına kollarında siyah bantla çıktı.

BÜYÜKELÇİ MAÇI İZLEDİ

Celje ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da tribünden takip etti.

Taşhan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.

MAÇA İLGİ AZ

Celje ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.

Celje Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 4 bin taraftar yer aldı. 13 bin 500 kişilik stadyumun büyük bölümü boş kaldı.

Celje taraftarları, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyum dışında havai fişekler patlattı.

YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İstanbul ekibinin deplasmanda Celje ile oynadığı mücadele öncesinde Celje şehrinde yağış etkili oldu.

Dün gece başlayan yağmur, gün boyu sürdü. Yağış maç saatinde de şiddetini arttırarak devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında kaleci Rozman ile karşı karşıya kalan Pelkas, kaleciyi çalımlamak istedi ancak top Rozman'da kaldı.

5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına yerden çevirdiği topu ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutunda kaleci Deniz köşeye giden topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

51. dakikada Seslar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kucys topu ağlara yolladı. 4-0

75. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-1

77. dakikada sol kanattan Brnic'in ortasında kale önünde bomboş durumda Kucys'in şutu ağlara gitti. 5-1

Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk

Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik (Dulca dk. 84), Svetlin (Lhernault dk. 88), Seslar (Bobicanec dk. 85), Brnic, Matko, Kucys (Edmilson dk. 80)

Yedekler: Luka Kolar, Lovro Stubljar, Aljaz Kref

Teknik Direktör: Albert Riera

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Emre Kaplan dk. 46), Crespo (Kemen dk. 46) Berat Özdemir (Onur Ergün dk. 46), Pelkas (Berkay Özcan dk. 80), Deniz Türüç, Figueiredo (Davidson dk. 69), Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Metin Emre Karaal, Philippe Keny

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Svetlin (dk. 5), Brnic (dk. 30), Seslar (dk. 35), Kucys (dk. 51 ve dk. 77) (Celje)

Kırmızı kart: Çağdaş Atan (Başakşehir)

Sarı kartlar: Kucys, Zec (Celje), Ba, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Opoku, Davidson (Başakşehir)