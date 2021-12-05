Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u farklı yendi

5 Aralık 2021 Pazar 18:12 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 18:14

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikalarda kullandığı penaltılarda Danijel Aleksic ve 45+4. dakikada Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Atakaş Hatayspor ise Altay deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR'İN İKİ PENALTISI VAR'LA GELDİ

Başakşehir'in 8. ve 27. dakikalarda kazandığı penaltılarda VAR, hakem Erkan Özdamar'ı pozisyonları izlemesi için uyardı. İki pozisyonu da izleyen Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

EMRE BELÖZOĞLU, LİGDE DOLUDİZGİN

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, göreve geldiğinden beri takımının başında Süper Lig'de çıktığı 7. maçında 6. galibiyetini almış oldu.

Belözoğlu, Başakşehir'in başında resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'a karşı almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında El Kaabi topu uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısıyla hakem Erkan Özdamar, pozisyonu yeniden inceledi. Özdamar, El Kaabi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda kaleci Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Aleksic'in kullandığı korner atışında Mahmut Tekdemir kafayı vurdu. Falette'ye çarpan top yine den kornere gitti. Pozisyonu VAR'dan kontrol eden hakem Erkan Özdamar, topun Falette'nin eline çarptığına karar vererek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu filelere yolladı. 0-2

34. dakikada Da Silva'nın sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önünden çektiği sert şut üstten auta gitti.

35. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3 Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lobjanidze'nin kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, topu direk dibinde kontrol etti.

84. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın kaleye çektiği sert şut savunmaya çarparak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

85. dakikada sağ kanattan kullanılan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa kafayı vuran Epureanu'nun vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

90+3 dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Munir, topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Deniz Caner Özaral

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Falette, Adakugbe, Traore (Dk. 43 Popov (Dk. 46 Saint Louis), Sackey, Lobjanidze (Dk. 68 Kamara), Muhammet Mert, El Kaabi (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 70 De Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Epureanu), Da Silva, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan (Dk. 90 Metin Emre Karaal), Okaka, Aleksic (Dk. 79 Deniz Türüç), Chadli

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 27 Aleksic (Penaltıdan) Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Falette, Dk. 28 Traore (Atakaş Hatayspor)