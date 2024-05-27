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Spor

Başakşehir, Emirhan İlkhan'a veda etti!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'a veda etti.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:13 - Güncelleme:
Başakşehir, Emirhan İlkhan'a veda etti!
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Başakşehir, Torino'dan kiralanan Emirhan İlkhan için veda açıklaması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında sezon başından bu yana başarıyla oynayan ve bu sezon Avrupa Kupalarına katılmamızda önemli katkılarda bulunan Emirhan İlkhan'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir.

Emirhan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibinde bu sezon 34 maçta forma giyen Emirhan, 2 gol ve 3 asist yaptı.

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