İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2'de 2 yaptı
Spor

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir, Emre Belözoğlu ile çıktığı 2 maçta 2 galibiyet almayı başardı.

24 Ekim 2021 Pazar 18:09 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 18:09
ABONE OL

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Başakşehir, 2-1'lik skorla galip geldi. Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+4'te Houssam Ghacha'dan kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, kazanamama serisi 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.