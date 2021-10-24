Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2'de 2 yaptı

24 Ekim 2021 Pazar 18:09 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 18:09

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Başakşehir, 2-1'lik skorla galip geldi. Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+4'te Houssam Ghacha'dan kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, kazanamama serisi 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...