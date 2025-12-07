İSTANBUL 14°C / 9°C
  Başakşehir engeline takıldı! Fenerbahçe 1 puana razı oldu
Başakşehir engeline takıldı! Fenerbahçe 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekip 33 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı. İşte detaylar...

Başakşehir engeline takıldı! Fenerbahçe 1 puana razı oldu
7. dakikada Fred'in kafa vuruşu direkte patladı.

F.Bahçe'nin ilk isabetli şutu, 64'te golle sonuçlandı.

67'de En-Nesyri'nin golü ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Karşılaşmaya istekli başlayan Fenerbahçe, özellikle ilk 10 dakika etkili olan taraftı. 7. dakikada Fred'in kafa vuruşu direğe takıldı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladı. Topu 3. bölgeye taşıyan Fenerbahçe'de, son paslarda yapılan yanlış tercihler de dikkat çekti. Başakşehir, geriden pas yaparak ataklar geliştirmeye çalıştı ve birçok kez başarılı da oldu. Fakat ilk yarıda müsabakada gol sesi çıkmadı. İkinci devre Başakşehir etkisini daha da artırdı. Nuri Şahin'in öğrencileri, topa daha fazla sahip olsa da bitiricilikte sorun yaşadı. Fenerbahçe, 64. dakikada köşe vuruşunda Milan Skriniar ile golü bulmayı başardı. Yediği gole karşılık vermeyen Başakşehir daha fazla risk aldı. Topu iyice rakibine bırakan Fenerbahçe, 81'de Bertuğ Yıldırım'ın golüne engel olamadı. Kalan sürede rakibine baskı kuran Kanarya, pozisyonları bitiremedi. Tedesco ve öğrencileri, şampiyonluk yarışında 2 puanlık kayıp yaşadı.

