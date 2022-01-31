İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Enzo Crivelli'yi St. Etienne'e kiraladı
Spor

Başakşehir, Enzo Crivelli'yi St. Etienne'e kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sezonun ilk yarısında Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 takımı St. Etienne'e kiralandığı açıklandı.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 18:12
ABONE OL

Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor'da geçiren Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak St. Etienne forması giyeceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'ye kiralandı. Sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.