Başakşehir, Erzurumspor'u 10 kişiyle devirdi

29 Nisan 2021 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:12

BB Erzurumspor, 5. dakikada Emrah Başsan'ın frikikten attığı golle öne geçerken, Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor yakaladığı şansları değerlendiremedi ve Başakşehir 58. dakikada penaltıdan Chadli ve 85. dakikada Gulbrandsen'in attığı gollerle kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Başakşehir puanını 40 yaparak alt sıralardan az da olsa uzaklaştı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

EMRAH BAŞSAN CEZALI

Öte yandan son dönemde takımı hücumda sürükleyen isimlerden Emrah Başsan, 81. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir'in kalan maçları (40)

Ankaragücü

Sivasspor (D)

Kayserispor

Rizespor (D)

BB Erzurumspor'un kalan maçları (37)

Fenerbahçe (D)

Kasımpaşa

Alanyaspor (D)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

7. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

12. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.

18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48'inci dakikada Emrah sağ kanattan sıfıra indikten sonra cezaalanına ortaladı. Ricardo Gomes'in şutunda top yandan auta gitti.

50'nci dakikada Cenk Ahmet'in defansın arkasına attığı pasa Omolo dokunamadı.

52'nci dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla buluşan Ricardo Gomes cezaalanı içerisinde topu kontrol edemedi.

56'ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca'nin kale direği dibine giden topunu kaleci Jakub Szumski ayağıyla uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüleri izleyen Fırat Aydınus, Petrus'un elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

58'inci dakikada penaltı atışını kullanan Chadli topu ağlara gönderdi. 1-1.

65'inci dakikada Ricardo Gomes cezaalanında havadan gelen topu Oltan'ın önüne indirdi. Oltan'ın şutunda top defansa çarparak kornere gitti.

77'nci dakikada Cenk Ahmet'in ortasına vole vuran Emrah Başsan'ın şutunda kale direği dibinden defans kornere çeldi.

84'üncü dakikada Edin Visca'nın pasıyla Erzurumspor defansının arkasına sarkan Guldbrandsen kaleci Jakub Szumski'nin yanından topu ağlara gönderdi. 1-2.

Hakem Fırat Aydunus'un 6 dakika uzattığı maçta başta gol olmayınca konuk ekip, 2-1'lik galibiyetle üç puanı aldı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Leo, Petrus, Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra), Obertan (Dk. 63 Oltan), Emrah Başsan, Murat Uçar, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

M.BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Epureanu, Edin Visca, Aleksic (Dk. 46 Guldbrandsen (Dk. 89 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal), Duarte, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Mbombo (Dk. 73 Deniz Türüç).

SARI KART: Cenk Ahmet, Emrah Başssan, (BB.ERZURUMSPOR), Deniz Türüç, Volkan Babacan, Crivelli) (M.BAŞAKŞEHİR)

KIRMIZI KART: Dk. 18. Epureanu (M.BAŞAKŞEHİR)

GOL: Dk. 5 Emrah Başsan (BB. ERZURUMSPOR) Dk. 58 Chadli (pen), Dk. 84 Guldbrandsen (M.BAŞAKŞEHİR)