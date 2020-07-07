İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8603
  • EURO
    7,7396
  • ALTIN
    395.877
  • BIST100
    119339
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir evinde 15 maçtır yenilmiyor
Spor

Başakşehir evinde 15 maçtır yenilmiyor

Sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler, bunun yanında bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım olarak da dikkat çekiyor.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 23:48 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 23:48
ABONE OL

Başakşehir, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Denizlispor’u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı’ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.

Okan Buruk’ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. M.Başakşehir, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.