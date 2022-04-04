Başakşehir evinde 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 26. dakikada Yeni Malatyasporr'un eski futbolcusu Danijel Aleksic kaydetti.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Maçın 10. dakikasında Başakşehir'den Okaka'nın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Nacer Chadli, Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Youssuf Ndayishimiye'nin yerine, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Junior Caiçara ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde cezalı Youssuf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maç kadrosunda yer almadı.

MAHMUT TEKDEMİR 72 GÜN SONRA KADRODA

Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir 72 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın 22 Ocak'ta sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mahmut, o günden sonra ilk kez maç kadrosuna girdi.

Alınan bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 50'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Ligin 32. haftasında Başakşehir, Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde Trezeguet arka direkte kafayı vurdu. Altıpas içine düşen topu kontrol eden Okaka yakın mesafeden şutunu attı. Kaleci Ertaç'tan dönen ve boşta kalan topa Berkay sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Trezeguet ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun ayağından açılan topu kapan Aleksic, sol çaprazdan yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Aleksic bir kez daha vurdu, Ertaç bu kez de meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Trezeguet'nin penaltı noktasına önüne yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58'inci dakikada Berkay'ın ceza sahası içine pasında Trezeguet'nin sert şutu direğe çarparak auta çıktı.

70'inci dakikada sağ kanattan Kenan'ın ortasında Tetteh'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

75'inci dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Atabey'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

77'nci dakikada Aleksic'in arka direğe ortasında Serdar Gürler'in topu önüne alıp çektiği şutta kaleci Ertaç'tan dönen topa Serdar gelişine tekrar vurdu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

82'nci dakikada Deniz'in sağ kanattan yerden pasında Atabey'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 87 Mahmut), Aleksic (Dk. 87 Pizzi), Berkay (Dk. 71 Emre Çolak), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 64 Atabey)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Campi, Haddadi, Hafez (Dk. 90 Berat), Mustafa (Dk. 90 Mert), Kenan, Azubuike (Dk. 90 Awuku), Donsah (Dk. 86 Atakan), Mounir (Dk. 64 Nshimirimana), Dicko, Tetteh

GOL: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)