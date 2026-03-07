Başakşehir evinde Göztepe'yi 2 golle geçti

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, karşılaşmanın 13. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Alexis Antunes'in 39. dakikada attığı golle birlikte 1-1'i buldu. Göztepe, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, Ivan Brnic'in 69. dakikada attığı golle Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de yükselişine devam etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, son 12 haftada ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Göztepe de 42 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.