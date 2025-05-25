Başakşehir evinde kayıp

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligde küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Adana Demirspor 3-2 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi, 65. dakikada Nabil Alioui ve 90+4'te Abat Aymbetov attı.
Başakşehir'in gollerini ise 20. dakikada Phillippe Keny ile 35. dakikada Christopher Operi kaydetti.
Adana Demirspor'da forma giyen Osman Kaynak, karşılaşmanın 34. ve 45+2. dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ'NDE YER ALACAK
Bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 54 puanda kaldı. Sezonun bitimine bir hafta kala ligi 5. sırada tamamlaması kesinleşen turuncu-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
ADANA DEMİRSPOR, LİGDE 3. GALİBİYETİNİ ALDI
Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise Süper Lig'de 3. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.