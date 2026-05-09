Başakşehir evinde Samsunspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlayacak. İki ekip bugün saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Ligde 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgiyle aldığı 51 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligi 5. sırada bitirmek için Göztepe ile yarışan Başakşehir, Samsun karşısında galip ayrılıp, sarı-kırmızılıların da Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Karşılaşmayı ise Gürcan Hasova yönetecek.