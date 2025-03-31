İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9687
  • EURO
    41,0655
  • ALTIN
    3812.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Eyüpspor deplasmanından galip çıktı
Spor

Başakşehir, Eyüpspor deplasmanından galip çıktı

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek 2 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 22:09 - Güncelleme:
Başakşehir, Eyüpspor deplasmanından galip çıktı
ABONE OL

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.

Başakşehir, 22. dakikada Ivan Brnic'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 26. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Başakşehir, 74. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle 2-1 öne geçti. Çağdaş Atan'ın ekibinde Yusuf Sarı, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Eyüpspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.