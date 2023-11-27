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Spor

Başakşehir evinde farklı galip!

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Başakşehir sahasında Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşma 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Başakşehir evinde farklı galip!
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Başakşehir sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Başakşehir'in galibiyet gollerini 12. dakikada Mehdi Abeid, 49. dakikada Figueiredo, 59. adakikada Lucas Lima ve 63. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti. Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.

Rakibini 4-1 mağlup eden Başakşehir, ligde 4 maç sonra galibiyet yaşadı. Öte yandan ev sahibi ekip, Çağdaş Atan'la 3. galibiyetini aldı. Pendikspor ise ligde 2 maç sonra puan kaybetti.

Pendikspor'un tek golünü atan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı, üst üste 3 Süper Lig maçında da ağları sarsmayı başardı.

HAKEM SAKATLANDI

Mücadelenin yardımcı hakemi Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından Tunç'un görevine devam edemeyeceği tespit edildi.

Bununla birlikte maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Cemil Tunç'un görevini devraldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 12'ye çıkardı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Rizespor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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