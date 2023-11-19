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Spor

Başakşehir, Fatih Karagümrük'e takıldı

Başakşehir ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaştı. Başakşehir Tesisleri'nde oynanan maçı, kırmızı siyahlı ekip 2-1 kazandı.

19 Kasım 2023 Pazar 19:39 - Güncelleme:
Başakşehir, Fatih Karagümrük'e takıldı
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RAMS Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçını kırmızı-siyahlı ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük 27. dakikada Stefano Sturaro'nun golüyle öne geçerken, RAMS Başakşehir 40. dakikada Emirhan İlkhan'la beraberliği yakaladı.

Fatih Karagümrük, müsabakanın 73. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, ligde Pendikspor ile karşılacak. VavaCars Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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