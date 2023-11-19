Başakşehir, Fatih Karagümrük'e takıldı

RAMS Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçını kırmızı-siyahlı ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük 27. dakikada Stefano Sturaro'nun golüyle öne geçerken, RAMS Başakşehir 40. dakikada Emirhan İlkhan'la beraberliği yakaladı.

Fatih Karagümrük, müsabakanın 73. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, ligde Pendikspor ile karşılacak. VavaCars Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.