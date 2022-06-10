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Spor

Başakşehir, Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir: 'Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı.'

IHA10 Haziran 2022 Cuma 14:10 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı."

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