6 Aralık 2025 Cumartesi
  • Başakşehir, Fenerbahçe karşısına 3 değişiklikle çıktı
Spor

Başakşehir, Fenerbahçe karşısına 3 değişiklikle çıktı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe karşılaşmasına Selke, Opoku ve Onur Bulut'un yerine Ömer Ali, Ba ve Nuno Da Costa'yı ilk 11'de görevlendirerek başladı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 21:11
Başakşehir, Fenerbahçe karşısına 3 değişiklikle çıktı
ABONE OL

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı.

37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle sahaya çıktı.

