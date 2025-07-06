İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Figueiredo ile yollarını ayırdı
Spor

Başakşehir, Figueiredo ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Figueiredo'nun yeni adresi Malezya kulübü Johor Darul Ta'zim oldu

AA6 Temmuz 2025 Pazar 13:44 - Güncelleme:
Başakşehir, Figueiredo ile yollarını ayırdı
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo'nun Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'e transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Figueiredo, Başakşehir'de geçen sezon forma giydiği 48 resmi maçta 12 gol attı.

  • Joao Figueiredo
  • Başakşehir ayrılık
  • Malezya transfer

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.